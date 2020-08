Polizei Köln

POL-K: 200804-3-K/BN Fahndung nach Betrüger - Fahndungsbilder

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem Betrüger. Dem Mann wird vorgeworfen, am 28. Dezember 2019 die Geldbörse eines Kölners (51) in dessen Büro in Köln-Ensen gestohlen zu haben.

Mit der EC-Karte und dem Ausweis des Geschädigten ließ sich der Täter wenig später in einem Bonner Geldinstitut eine vierstellige Bargeldsumme auszahlen.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer kennt den auf den Fahndungsbildern abgelichteten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 56, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell