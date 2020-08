Polizei Köln

POL-K: 200804-1-K Fußgänger bei Kollision mit Straßenbahn schwerverletzt - Klinik

Köln (ots)

Am späten Montagabend (3. August) ist ein 50 Jahre alter Mann auf dem Fußgängerüberweg am Sachsenring/Ulrichgasse von der in Richtung Chlodwigplatz anfahrenden Bahn (Linie 15) erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Wohnungslosen mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Der Bahnfahrer (39) erlitt einen Schock. Der Fußgänger soll die Gleise nach ersten Ermittlungen um kurz nach 23 Uhr bei Rot betreten haben. (jk/de)

