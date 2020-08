Polizei Köln

POL-K: 200803-2-Lev Autos frontal zusammengestoßen - Blutprobe

Köln (ots)

Ein alkoholisierter Leverkusener (27) ist am Sonntagabend (2. August) gegen 21.20 Uhr auf der Robert-Blum-Straße im Stadtteil Opladen mit seinem Mondeo in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Hyundai eines Mannes aus Bergisch-Gladbach (41) zusammen. Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei dem Ford-Fahrer ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Alkoholisierten sicher. (he/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell