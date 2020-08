POL-K: 200803-1-K/LEV Dreißig (30) Radfahrende bei Unfällen am Wochenende verletzt - Vier von Ihnen schwer

Polizei Köln

Am vergangenen Wochenende (31.Juli - 2. August) haben vier Radfahrende bei Verkehrsunfällen in Leverkusen-Wiesdorf, Köln-Sülz, Köln-Libur und in Neustadt-Nord schwere Verletzungen davongetragen. Seit Freitagmorgen erlitten außerdem 26 weitere Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen in Köln und Leverkusen leichte Verletzungen. Ursachen waren unter anderem:

- Abbiegende Auto-Fahrer - Stürze ohne Fremdeinwirkung, in einem Fall mit knapp drei Promille vor einem fahrenden Bus - Zusammenstöße mit ein-/ausfahrenden Fahrzeugen - Vorfahrtsmissachtungen - Kollisionen und plötzliche Bremsmanöver wegen eines Hundes, eines Kindes sowie eines kreuzenden Longboards ohne Fahrer - Zu enges Einscheren nach dem Überholen

Nach ersten Ermittlungen ereigneten sich die schweren Verkehrsunfälle wie folgt:

Leverkusen-Wiesdorf, Samstag gegen 10 Uhr (siehe Pressemeldung Ziffer 4 vom 2. August)

Köln-Sülz, Sonntag gegen 00.30 Uhr

Ein 52-jähriger Autofahrer soll trotz "roter Ampel" in die Kreuzung Sülzgürtel/ Berrenrather Straße gefahren sein und dort mit einem querenden Fahrradfahrer (32) zusammengestoßen sein.

Köln-Libur, Sonntag gegen 12 Uhr

Eine 55-jährige Radfahrerin soll ihr Fahrrad im Kreisverkehr "Weilerhöfe" so stark abgebremst haben, dass sie stürzte. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Köln-Neustadt-Nord, Sonntag gegen 18.30 Uhr

Ein 25-jähriger Radfahrer soll an einem Fußgängerüberweg die Vogelsanger Straße zügig überquert haben. Eine Autofahrerin (30) erfasste ihn. Rettungskräfte brachten den jungen Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (as/de)

