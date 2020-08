Polizei Köln

POL-K: 200802-4-Lev Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (1. August) hat eine 20 Jahre alte Frau in Leverkusen-Wiesdorf einen Pedelec-Fahrer (42) mit ihrem VW UP erfasst. Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll der Pedelec-Fahrer zwischen geparkten Autos vom Bürgersteig auf die Leipziger Straße gefahren sein. (ph/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell