Polizei Köln

POL-K: 200802-3-Lev Auto überschlägt sich-Leverkusener schwer verletzt

Köln (ots)

Ein Fiat-Fahrer (70) hat am Samstagnachmittag (1. August) in Leverkusen-Steinbüchel bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen kreuzte der 70-Jährige gegen 15 Uhr die Steinbücheler Straße, um vom Theodor-Heuss-Ring in den Kurt-Schumacher-Ring zu fahren. Ein auf der Steinbücheler Straße in Richtung Oulustraße fahrender 52-Jähriger erfasste das Auto frontal mit seinem Nissan. Durch die Kollision überschlug sich der Fiat und blieb auf dem Dach liegen. Der 52-Jährige sowie seine 25 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich durch den Unfall leicht. (ph/de)

