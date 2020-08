Polizei Köln

POL-K: 200802-2-K Vier Toyotas mit Keyless Go-System gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in dieser Woche (27. bis 31. Juli) im Stadtgebiet Köln vier Toyotas mit Keyless Go-System gestohlen. Es handelte sich um Fahrzeuge mit Hybrid-Abtrieb.

In der Zeit von Montag (27. Juli), 19 Uhr, bis Donnerstag (30. Juli), 14 Uhr, stahlen Unbekannte einen grauen Toyota RAV4 mit dem Kennzeichen WF-FI 800 auf der Mozartstraße in der Kölner Innenstadt.

Einen weißen Toyota des gleichen Typ mit dem Kennzeichen K-FC 420 entwendeten Diebe von Mittwoch (29. Juli) auf Donnerstag (30. Juli) auf dem Silbermöwenweg in Kölner-Vogelsang.

In der gleichen Nacht hatten Unbekannte zwischen 22 Uhr und 8 Uhr einen weißen Toyota des Typs C-HR mit dem Kennzeichen HA-AA 2410 in der Rhöndorfer Straße in Klettenberg gestohlen.

Den Diebstahl eines auf dem Rosmarinweg in Widderdorfs abgestellten braunen Toyota RAV4 mit dem Kennzeichen K-TB 186 stellte der Eigentümer am Freitag (31. Juli), um 7.30 Uhr fest. Er hatte das Auto Donnerstag (30. Juli), gegen 20.30 Uhr, abgestellt.

Das Kriminalkommissariat 74 bittet um Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge und/oder zu den Dieben unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ph/de)

