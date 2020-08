Polizei Köln

POL-K: 200802-1-K Stadt und Polizei Köln räumen Plätze in der Innenstadt

Köln (ots)

Stadt und Polizei Köln waren am Wochenende (31. Juli bis 2. August) mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei an den Hotspots in Köln im Einsatz. Viele Menschen sammelten sich im Bereich der Zülpicher Straße, der Schaafenstraße, dem Stadtgarten sowie dem Rheinboulevard und hielten sich teilweise nicht an die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung. Bei der Räumung der Straßen und Plätze durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes leistete die Polizei Köln Amtshilfe. Dabei verhielten sich die angesprochenen Menschen ganz überwiegend kooperativ, sodass die Räumungen ohne besondere Vorkommnisse verliefen.

Freitagabend (31. Juli)

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützten das Ordnungsamt bei der Räumung des Zülpicher Platzes, der Schaafenstraße sowie des Rheinboulevards. Im Verlauf der Nacht kontrollierten Stadt und Polizei mehr als 200 Menschen, sprachen 9 Platzverweise aus und fertigten mehr als 40 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie fünf Strafanzeigen unter anderem wegen Verstößen gegen die CoronaSchVO.

Samstagabend (1. August)

Zu Beginn der Nacht sammelten sich viele Menschen am Rheinboulevard. Der überwiegende Teil verließ den Bereich jedoch bereits gegen 22.30 Uhr aufgrund eines Gewitters. Gegen 23.15 Uhr unterstützte die Polizei Köln das Ordnungsamt bei der Auflösung einer Menschenansammlung vor einem Kiosk auf der Zülpicher Straße. Die Stadt stellte anschließend Absperrgitter auf. Im weiteren Verlauf der Nacht forderten die Beamten eng zusammenstehende Menschen am Stadtgarten auf, den Bereich zu verlassen. Auch an der Schaafenstraße sammelten sich wieder viele Menschen. Hier stellte die Stadt Absperrbarken auf.

Da sich Menschen vielfach nicht an die gebotenen Abstandsregeln hielten, kontrollierten die Einsatzkräfte in der Nacht knapp 190 Personen, sprachen etwa 40 Platzverweise aus und fertigten mehr als 50 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 13 Strafanzeigen. (ph/de)

