Polizei Köln

POL-K: 200730-1-K Taschendieb mit Hilfe aufmerksamer Zeugen festgenommen - U-Haft!

Köln (ots)

Dank schneller und guter Reaktion zweier Zeugen (m20, w68) haben Polizeibeamte am Mittwochmorgen (29. Juli) einen 63-jährigen Mann in der Altstadt-Nord festgenommen. Die 68-jährige Zeugin hatte gegen 9.30 Uhr beobachtet, wie der Tatverdächtige in einem Hotel am Heumarkt die Handtasche einer Frau (46) im Frühstückssaal entwendet haben soll. Mit der Beute habe er anschließend versucht zu flüchten. Mithilfe des 20-Jährigen wurde der Mann aus Uruguay festgehalten und den alarmierten Polizisten übergeben.

Der geständige 63-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die Handtasche erhielt die 46-Jährige noch vor Ort wieder zurück. (mw/rr)

