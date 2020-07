Polizei Köln

POL-K: 200729-4-K Zwei verletzte Radfahrerinnen nach Verkehrsunfall

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen (12, 49) am Dienstagabend (28. Juli) in Köln-Buchheim erlitt die 49-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte fuhren die Frau in ein Krankenhaus. Die Schülerin erlitt leichte Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen stieß die 12-Jährige gegen 19.30 Uhr beim links abbiegen von der Steeger Straße auf die Bergisch Gladbacher Straße in Richtung Mülheim mit der entgegenkommenden Kölnerin zusammen. Eine Ersthelferin (38) betreute die Schwerverletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. (mw/js)

