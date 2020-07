Polizei Köln

POL-K: 200729-3-K 21 Fahrzeuge zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in der Nacht auf Dienstag (28. Juli) in Köln-Riehl insgesamt 21 Autos und Transporter beschädigt hat. Nach ersten Erkenntnissen soll der oder die Unbekannte/n die geparkten Fahrzeuge zwischen den späten Abendstunden des 27. Juli und den frühen Morgenstunden des 28. Juli auf der Amsterdamer Straße mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 54 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell