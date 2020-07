Polizei Köln

POL-K: 200727-5-K/REK Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt in Erftstadt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben am Montagnachmittag (27. Juli) eine Frau (28) sowie ihren Ex-Lebensgefährten (31) tot in einer Wohnung in Erftstadt-Köttingen gefunden. Die Obduktion der Leichname soll morgen im Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln durchgeführt werden. Familienangehörige der 28-Jährigen hatten kurz nach Mittag die Polizei alarmiert, da die junge Frau seit dem Zusammentreffen mit ihrem Ex-Freund am Sonntagabend nicht mehr erreichbar gewesen sei.

Beamte des Kriminalkommissariats 11 der Polizei Köln haben die Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft aufgenommen. Die Hintergründe der Tat und insbesondere deren Ablauf sind noch unklar. Weitere Anfragen sind an die Staatsanwaltschaft Köln zu richten. (jk/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell