Polizei Köln

POL-K: 200727-4-K Fahrraddiebe nach Zeugenhinweis festgenommen

Köln (ots)

Dank des Anrufs einer Zeugin hat die Polizei Köln am Sonntagmorgen (26. Juli) zwei Fahrraddiebe (30, 51) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Gegen 9 Uhr morgens hatte die Frau (35) zwei Männer bemerkt, die verdächtig an einem Fahrrad an der Straßenecke "Großer Griechenmarkt/Färbergasse" hantierten.

Polizisten kontrollierten die Männer und stellten ein kurz zuvor gestohlenes Fahrrad sowie das ebenfalls gestohlene Vorderrad eines weiteren Fahrrades sicher. Beides hatten zwei Männer (35, 36) wenige Stunden zuvor auf der Fleischmengergasse abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Die beiden Beschuldigten sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell