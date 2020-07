Polizei Köln

POL-K: 200727-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub auf Süßwarengeschäft in Mülheim

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 21. Juli, Ziffer 3 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4657951)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem Räuber der am 20. Juli versucht haben soll, ein Süßwarengeschäft auf der Frankfurter Straße in Köln-Mülheim zu überfallen. Gegen 17.15 Uhr soll er laut Zeugenaussagen einen Angestellten (52) mit einer schwarzen Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Als der 52-Jährige sich wehrte, flüchtete der Verdächtige ohne Beute in Richtung Bahnhof Mülheim.

Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort der auf den Fotos abgebildeten Person nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/de)

