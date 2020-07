Polizei Köln

POL-K: 200724-5-K Fensterscheiben mit Stühlen eingeworfen - Staatsschutz ermittelt

Köln (ots)

Eine Gruppe von circa 20-30 Männern soll in der Nacht auf Freitag (24. Juli) in Köln-Mülheim Scheiben einer Shisha-Bar mit Stühlen eingeworfen haben. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die mit Mundnasenbedeckung Maskierten in kleineren Gruppen auf der Vincenzstraße getroffen, ehe sie gegen 0.25 Uhr das Lokal betraten. Nach einem Streit mit dem Betreiber (58) sollen sich einige der Männer Stühle der Außengastronomie gegriffen und damit die Fensterscheiben der Bar eingeworfen haben.

Hinweisen zufolge könnte ein politischer Hintergrund Anlass der Auseinandersetzung gewesen sein. Der Staatsschutz der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/he)

