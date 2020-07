Polizei Köln

POL-K: 200724-4-K Trickdiebe bestehlen Rentnerin - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Mit einem Trick haben Diebe am Freitagmorgen (24. Juli) im Stadtteil Porz einer Seniorin (91) die Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendet. Mit ihrer Beute sollen die Täter in einem dunklen Auto geflüchtet sein. Bei dem Versuch dem Fluchtwagen zu folgen, stürzte die Kölnerin und zog sich eine stark blutende Gesichtsverletzung zu, die von Rettungskräften behandelt werden musste.

Die Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 56, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Gegen 9.30 Uhr wurde die Geschädigte an der Kreuzung Steinstraße / Josefstraße von einem Autofahrer angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen soll ein Beifahrer aus dem dunklen Auto ausgestiegen sein. Der Unbekannte soll sich an das Fahrrad der Rentnerin herangeschlichen und deren Handtasche aus dem Fahrradkörbchen entwendet haben.

Vor dem Hintergrund dieser Straftat warnt die Polizei Köln vor Dieben, die mit unterschiedlichen Tricks gezielt Taschen und andere Wertgegenstände aus Fahrradkörben stehlen. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell