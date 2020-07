Polizei Köln

POL-K: 200724-3-K Polizeibekannter Drogenhändler in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Ein Streifenteam hat am Donnerstagmorgen (23. Juli) einen polizeibekannten Drogenhändler (28) in Köln-Kalk festgenommen. Gegen 7.30 Uhr sprachen die eingesetzten Beamten der 28-Jährigen auf der Vietorstraße an, als er vor ihren Augen eine Plastiktüte mit Heroinsteinen fallen ließ. Neben den Drogen stellten die Polizisten eine Feinwaage, Bargeld sowie eine Pfeife bei ihm sicher. Der Wohnungslose ist bereits mehrfach wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. Noch gestern wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. (jk/as)

