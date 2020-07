Polizei Köln

POL-K: 200723-2-K Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (23. Juli) hat sich ein Chevrolet (Fahrer: 26) nach einem Verkehrsunfall mit einem Audi (Fahrer: 50) in Köln-Braunsfeld überschlagen. Das Auto blieb an der Kreuzung Aachner Straße Ecke Stadtwaldgürtel auf dem Dach liegen. Der Unfallwagen blockiert derzeit die Gleise der Linie 13. Rettungskräfte fuhren den leicht verletzten 26-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Nach ersten Zeugenaussagen soll der 50-Jährige gegen 9.50 Uhr "bei Rot" von der Aachener Straße aus in Richtung Weiden in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Hier stieß er mit dem aus Sülz in Richtung Ehrenfeld fahrenden Chevrolet zusammen. Für die Unfallaufnahme und die Abschlepparbeiten sperrt die Polizei aktuell die Aachner Straße in Richtung Weiden und einen Fahrstreifen des Gürtels in Richtung Ehrenfeld. (js/he)

