POL-K: 200721-5-K Unbekannte bestehlen Senior und flüchten - Zeugensuche

Köln (ots)

Zwei mutmaßliche Diebinnen haben am Montagnachmittag (20. Juli) einen Senior (85) in seiner Wohnung in Köln-Dellbrück bestohlen. Mit dem erbeuteten Schmuck flüchteten sie wenig später unerkannt aus dem Mehrfamilienhaus. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen.

Gegen 16 Uhr haben die etwa 1.70 Meter großen und ca. 35 Jahre alten Tatverdächtigen den Kölner auf einem Parkplatz eines Baumarktes im Kölner Stadtteil Holweide angesprochen. Die schlanken und dunkelhaarigen Frauen sollen dem Senior angeboten haben, ihn in einer schwarzen Limousine nach Hause zu fahren. Im Wagen sollen bereits zwei etwa 50 Jahre alte, grauhaarige Männer gewartet haben. In der Kemperbachstraße angekommen, sollen die Verdächtigen ihm die Einkäufe in die Wohnung getragen haben. Während der Senior sich mit frisch gekochtem Kaffee bedanken wollte, soll eine Tatverdächtige unbeobachtet die Wohnung nach möglicher Beute durchsucht haben.

Die Polizei Köln warnt in diesem Zusammenhang:

- Nehmen Sie keine Hilfe von fremden Menschen an! - Informieren Sie die Polizei bei verdächtigen Feststellungen! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Klären Sie ihre Familienmitglieder und Freunde über die perfiden Maschen dieser Straftäter auf!

Hinweise zu den Tatverdächtigen sowie zu der schwarzen Limousine nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 25 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/rr)

