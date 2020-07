Polizei Köln

POL-K: 200721-4-K E-Scooter-Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine E-Scooter-Fahrerin (33) in der Nacht auf Dienstag (21. Juli) bei einem Verkehrsunfall in der Neustadt-Nord schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen verlor die 33-Jährige gegen 3.30 Uhr auf der Venloer Straße in Höhe der Ludolf-Camphausen-Straße die Kontrolle über ihr Leihgerät und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf den Kopf. Freundinnen (36, 43) leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bei der zunächst bewusstlosen jungen Frau Erste Hilfe. Durch den Unfall erlitt sie schwere Kopfverletzungen, sodass Rettungskräfte sie in eine Klinik brachten. Da die Polizisten bei der Bergisch Gladbacherin Alkoholgeruch feststellten, entnahm ein Arzt ihr eine Blutprobe. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten. (mw/rr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell