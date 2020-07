Polizei Köln

POL-K: 200721-3-K Versuchter Raub auf Süßwarengeschäft in Mülheim - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Ein bewaffneter Unbekannter hat am Montagnachmittag (20. Juli) versucht ein Süßwarengeschäft auf der Frankfurter Straße in Köln-Mülheim zu überfallen. Er soll gegen 17:15 Uhr einen Angestellten (52) mit einer schwarzen Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Als der 52-Jährige sich wehrte flüchtete der Verdächtige ohne Beute in Richtung Bahnhof Mülheim.

Die Polizei Köln fahndet nach dem etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit sportlicher Statur. Laut Zeugen soll er Ende 20 Jahre alt sein, schwarze gelockte Haare und ein ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und einen weißen Schal. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (mw/as)

