Polizei Köln

POL-K: 200720-6-K Hoher Sachschaden nach Großbrand in Lagerhalle

Köln (ots)

Am Sonntagabend (19. Juli) ist bei einem Großbrand einer Lagerhalle in Köln-Bickendorf erheblicher Sachschaden entstanden. Kurz nach 15 Uhr alarmierten der Werkstattinhaber (49) und seine Frau (50) die Feuerwehr über den Brand in der Lagerhalle auf der Vitalisstraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Ehepaar die Lagerhalle geputzt und aufgeräumt haben, als in einem Nebenraum ein Feuer entfacht sei. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Spezialisten schätzen den Sachschaden auf über eine Million Euro. (jk/rr)

