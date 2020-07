Polizei Köln

POL-K: 200720-5-K Unterschlagener Mercedes G500 in Österreich sichergestellt

Köln (ots)

Polizeikräfte aus Österreich haben am Freitagnachmittag (17. Juli) einen in Köln als unterschlagen gemeldeten Mercedes G500 gestoppt und damit maßgeblich die Polizei Köln unterstützt. Die örtlichen Autobahnpolizisten stoppten den gesuchten Geländewagen auf der A 9 im Bereich der Gemeinde "Spital am Phyrn" (Oberösterreich). Nach einer Personalienfeststellung entließen die Beamten den Fahrer (50) und seine Begleiterin (49). Das hochpreisige Auto und die bereits dafür gefälschten Dokumente stellten sie sicher. Der Mercedes soll zeitnah nach Köln zurückgeführt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 49-Jähriger den Geländewagen am Dienstag (14. Juli) bei einem Kölner Anbieter gemietet. Als der Mercedes nicht zum verabredeten Termin zurück gebracht wurde, ortete der Vermieter (48) den Wagen. Er erkannte, dass der Daimler auf der Autobahn 9 in Richtung Slowenien unterwegs war und erstattete Anzeige.

Ermittler des Kommissariats 74 verständigten umgehend die Autobahnpolizei in Trieben (Österreich). (mw/he)

