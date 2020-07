Polizei Köln

POL-K: 200720-4-K Fahndung nach unfallflüchtigem Fahrradfahrer - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem Fahrradfahrer, der in der Nacht auf Sonntag (19. Juli) einen Fußgänger (33) in der Kölner Altstadt angefahren und leicht verletzt haben soll. Laut Zeugenaussagen hatte der etwa 1,70 bis 1,80 Meter große Mann den 33-Jährigen auf der Platzfläche am "Alter Markt" angefahren. Der Gesuchte ist circa 25 bis 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er soll mit einem Renn- oder Treckingrad unterwegs gewesen sein. Nach dem Zusammenprall sollen Passanten vergeblich versucht haben, den Flüchtenden an der Weiterfahrt zu hindern. Er habe dann den Zeugen Gewalt angedroht und sei in Richtung Heumarkt geflüchtet.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an pressestelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell