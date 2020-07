Polizei Köln

POL-K: 200720-2-K/LEV Drogendealer festgenommen - Betäubungsmittel beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Freitagabend (17. Juli) haben Polizeibeamte einen Drogendealer (34) in Leverkusen-Bürrig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Beamten eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel. Nach Entscheidung des Haftrichters befindet sich der 34-Jährige in Untersuchungshaft.

Gegen 17.50 Uhr beobachteten die Beamten einen Drogenverkauf zwischen dem 34-jährigen Dealer und seinem Kunden (36) am Stresemannplatz. Die Polizisten fertigten gegen den Käufer eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Verkäufer muss sich in einem Strafverfahren wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. (js/rr)

