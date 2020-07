Polizei Köln

POL-K: 200719-3-K Räuber versuchen Roller zu stehlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Zwei dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Männer haben am frühen Sonntagmorgen (19.Juli) einen 60-Jährigen in Köln-Höhenberg angegriffen. Sie sollen versucht haben, ihn von seinem Roller zu ziehen und das Kleinkraftrad zu stehlen. Die etwa 1,80 Meter großen Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß und ohne Beute über die Augsburger Straße in Richtung Nürnberger Straße.

Gegen 2.10 Uhr griffen die Unbekannten unvermittelt den, auf seinem parkenden Roller sitzenden Mann auf der Augsburger Straße an. Sie schlugen und traten nach ihm und sprühten ihm eine unbekannte, reizende Substanz unter sein Visier. Während der 60-Jährige verletzt zu Boden ging, versuchten die Räuber vergeblich seinen Roller zu starten. Rettungskräfte fuhren den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Überfall beobachtet haben und Angaben zu den flüchtigen Räubern machen können.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell