Polizei Köln

POL-K: 200719-1-K Zwei Tatverdächtige einer Schlägerei dank Videobeobachtung identifiziert

Köln (ots)

Durch Tritte und Schläge, unter anderem gegen den Kopf, haben mehrere junge Männer am frühen Samstagmorgen (18. Juli) vier Köln-Besucher (26m, 26m, 28m, 30m) in der Kölner Innenstadt zum Teil schwer verletzt. Rettungskräfte fuhren die Verletzten in Krankenhäuser. Mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung stellte die Polizei etwa eineinhalb Stunden später zwei der Tatverdächtigen (17, 19) am Hohenzollernring.

Laut Zeugenaussagen soll es gegen 2.40 Uhr zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten am Friesenplatz gekommen sein. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Venloer Straße. Dank der polizeilichen Videobeobachtung erkannten Beamte gegen 4.10 Uhr den 17- und 19-jährigen Männer am Hohenzollernring wieder und nahmen sie vorläufig fest. Nach Hinweisen auf Alkohol- und Drogenkonsum entnahm ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blutproben. Die Männer wurden im Anschluss von der Wache Stolkgasse entlassen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (js/rr)

