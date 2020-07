Polizei Köln

POL-K: 200717-5-K Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Beteiligung der Feuerwehr

Köln (ots)

Am Freitagnachmittag (17. Juli) ist ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Köln auf einer Einsatzfahrt in Köln-Lindenthal mit einem VW zusammengestoßen.

Aktuell ist der Lindenthalgürtel zwischen der Herder Straße und Dürener Straße in Fahrtrichtung Ehrenfeld gesperrt. Die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern noch an. Der Polo und das Löschfahrzeug sind nicht mehr fahrbereit. Das Feuerwehrfahrzeug verliert Kraftstoff.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Löschfahrzeug auf dem Lindenthalgürtel in Richtung Ehrenfeld und stieß gegen 16 Uhr auf der Kreuzung mit der Bachemer Straße mit dem Polo zusammen. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der Unfallermittlungen. (js/de)

