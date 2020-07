Polizei Köln

POL-K: 200717-4-K Mercedesfahrer flüchtet nach Unfall - 18-Jährige in Klinik

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (16. Juli) hat der Fahrer eines in Köln zugelassenen silbernen Mercedes in Köln-Porz eine Fußgängerin (18) erfasst. Die junge Frau kam schwerverletzt in eine Klinik. Die Fahndung nach dem Unfallfahrzeug sowie dem Fahrer dauern an. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Gesuchten auch um den Halter des Autos handelt. Zeugen des Unfalls hatten sich das Kennzeichen gemerkt. Bislang haben Polizisten weder Auto noch Halter an der Meldeanschrift in Köln-Mülheim angetroffen.

Laut Zeugenaussagen soll der Gesuchte gegen 18.45 Uhr aus einem Kreisverkehr an der Klingerstraße/Friedrichsstraße auf die Philipp-Reis-Straße gefahren sein. Anschließend schleuderte der Mercedes auf den Gehweg, erfasste die 18-Jährige und kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Zeugen versuchten vergeblich, den etwa 30 Jahre alten bärtigen Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Der fuhr in Richtung Klingerstraße davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Hinweise zum Standort des Mercedes sowie dem Aufenthaltsort des Fahrers nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

