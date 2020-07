Polizei Köln

POL-K: 200717-3-K Obdachloser von Bekanntem mit Schreckschusswaffe bedroht

Köln (ots)

Nach der Bedrohung eines Obdachlosen (44) mit einer Schreckschusspistole am Rheindamm in Merkenich hat die Polizei am Donnerstagnachmittag (16. Juli) das Haus des Verdächtigen mit einem Diensthund durchsucht. Neben der Tatwaffe stellten die Beamten in dem Haus auf der Merkenicher Hauptstraße mehrere Schreckschusspistolen, ein Luftgewehr und Munition sowie einen scharfen Revolver sicher. Ein Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen ergab 2,7 Promille.

Gegen 15 Uhr hatten sich die untereinander bekannten Männer am Zelt des Obdachlosen wegen eines Mobiltelefons lautstark gestritten. Der alkoholisierte Tatverdächtige hatte im Streit die Waffe gezogen und auf den 44-Jährigen gerichtet. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell