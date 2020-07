POL-K: 200717-1-K Jugendliche rauben 12-Jährigem die Kopfhörer - Fahndungsfotos

Polizei Köln

Mit Fotos aus Überwachungskameras der Kölner Verkehrsbetriebe und eines Lebensmittelmarkts sucht die Kripo Köln nach einem Raub in Longerich nach vier Tatverdächtigen. Die Abgebildeten sind dringend verdächtig, am frühen Dienstagnachmittag (23. Juni) einen 12-Jährigen unter Gewaltandrohung zur Herausgabe seiner AirPods gezwungen zu haben. Gegen 13.15 Uhr war der junge Kölner an der Stadtbahn-Haltestelle Herforder Straße aus der in Richtung Chorweiler fahrenden Linie 15 ausgestiegen. Bereits in der Bahn hatte ihn das verdächtige Quartett auffällig gemustert und war dann ebenfalls ausgestiegen. Zwei der Unbekannten folgten dem späteren Geschädigten in das dortige Geschäft. Als der junge Kölner kurz darauf den Laden verließ, warteten am Ausgang die Compagnons der als "circa 1,80 Meter große, 14-16-Jährige" Beschriebenen. Diese beiden folgten ihm auf die andere Straßenseite. In gebrochenem Deutsch forderte der mit dunkler Jogginghose und dunklem T-Shirt bekleidete Haupttäter den Eingeschüchterten auf, ihm die Kopfhörer auszuhändigen. Dieser Täter habe seine schwarzen Haare an den Seiten kurz und oben länger sowie einen leichten Oberlippenbart getragen, beschrieb der Geschädigte den Unbekannten.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort der Abgebildeten machen können, dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

