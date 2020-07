Polizei Köln

POL-K: 200716-6-K Schlägertrio vom Hohenzollernring schnell gefasst

Köln (ots)

Nicht weit gekommen sind drei junge Stuttgarter (16, 17, 19) nach ihrem brachialen Angriff auf einen Radfahrer (37) am Mittwochnachmittag (15. Juli) in der Kölner Innenstadt. Gegen 16 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung gesehen, wie das Trio am Hohenzollernring auf einen bereits am Boden liegenden Kölner eintrat. Bilder der polizeilichen Videobeobachtung belegen, dass zwei der Täter den 37-Jährigen auf dem Radweg unvermittelt mit Fäusten niedergeschlagen hatten. Angesichts des sich nähernden Dienstfahrzeugs rannten die Schläger in Richtung Ehrenstraße davon. Am nahen Friesenwall stellten die Uniformierten zunächst die beiden älteren Beteiligten. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen fand sich ein Einhandmesser.

Den 16-Jährigen erkannte eine Streife infolge der genauen Personenbeschreibung der Videozentrale am Rudolfplatz. Der großgewachsene Jugendliche baute sich aggressiv vor den Polizisten auf, beleidigte sie in übler Fäkalsprache und leistete aktiven Widerstand gegen seine Fixierung. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen.

Nach Identitätsfeststellung und Vernehmung übergaben die Polizisten die beiden Minderjährigen in die Obhut der Stadt Köln. (cg/de)

