Polizei Köln

POL-K: 200716-1-K Junge Männer schlagen auf Kölner ein - Fahndung mit Handzettel

Ein Dokument

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Handzetteln nach drei bis vier jungen Männern, die in der Nacht auf Sonntag (28. Juni) einen Kölner (65) in Köln-Seeberg geschlagen haben sollen. Nach Angaben des 65-Jährigen sollen die Unbekannten etwa 17 bis 23 Jahre alt sein. Der kleinste und mutmaßlich jüngste Angreifer soll etwa 1,60 Meter groß sein und kurze blonde Haare haben.

Dieser Jugendliche soll den Kölner gegen 2.45 Uhr vor einer Apotheke am Wilhelm-Ewald-Weg angesprochen und ihm ohne Vorwarnung gegen den Kehlkopf geschlagen haben. Nahezu zeitgleich sollen zwei oder drei junge Männer aus der Dunkelheit aufgetaucht sein und ebenfalls auf den Überraschten eingeschlagen haben. Neben Faustschlägen registrierte der 65-Jährige einen Schlag mit einem länglichen Gegenstand, den er allerdings nicht näher beschreiben kann.

Das Kriminalkommissariat 43 bitte um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de und verteilt Handzettel an die Anwohner in Seeberg und Chorweiler. (ph/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell