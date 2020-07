Polizei Köln

POL-K: 200715-3-K Maskierter überfällt Hotelangestellten mit Pistole - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht einen mutmaßlichen Räuber, der in der Nacht zu Mittwoch (15. Juli) versucht haben soll, einen Hotelangestellten (39) in Köln-Buchforst zu überfallen. Ohne Beute flüchtete der bewaffnete Mann mit einer schwarzen Bauchtasche in der Hand über die Brücke der Stadtautobahn in Richtung Kalk.

Der etwa 1,70 Meter große, muskulöse und etwa 30 Jahre alte Tatverdächtige soll auffällig kleine Augen haben. Bei Betreten des Hotels auf der Waldecker Straße gegen 2.30 Uhr soll er vor dem Tresen eine Pistole durchgeladen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als der mit einer schwarzen Kappe und schwarzen Halbfingerhandschuhen bekleidete Mann Geräusche aus dem Fahrstuhl wahrnahm, ergriff er die Flucht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

