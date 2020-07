Polizei Köln

POL-K: 200715-1-K/LEV Aufmerksame Zeugen verfolgen Ladendieb - Festnahme

Köln (ots)

Dank zweier Zeugen (w26, m42) hat die Polizei am Dienstagabend (14. Juli) in Leverkusen-Alkenrath einen Ladendieb (40) festgenommen.

Gegen 19.30 Uhr fiel dem Pärchen an der Supermarktkasse auf, dass das T-Shirt des Mannes vor ihnen deutlich ausgebeult war. Nachdem der 40-Jährige eine Flasche Bier bezahlt hatte, verließ er das Geschäft und löste den Warenalarm aus. Die Zeugen verfolgten den rennenden Dieb mit ihrem Auto und gaben in einem Telefonat mit der Polizei kontinuierlich ihren Standort sowie eine genaue Personenbeschreibung durch. Noch in Tatortnähe stellen die Polizisten den Mann.

Das Diebesgut, das er auf der Flucht unter geparkte Autos geworfen hatte, nahm der Filialleiter des Supermarktes wenig später aus den Händen der Polizei wieder entgegen. (cr/de)

