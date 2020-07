Polizei Köln

POL-K: 200714-6-K Audi-Fahrer nach Rotlichtfahrt schwer verletzt

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß eines Audi Q3 mit einem Ford Transit in Köln-Lindenthal sind am Montagmorgen (13. Juli) beide Fahrer schwer verletzt in Kliniken eingeliefert worden. Laut Zeugenangaben soll der 63 Jahre alte Audi-Fahrer eine für ihn geltende rote Ampel an der Kreuzung Militärringstraße/Dürener Straße missachtet haben.

Nach ersten Ermittlungen war der Transit-Fahrer (44) gegen 7.30 Uhr auf dem Militärring in Richtung Müngersdorf unterwegs. Er fuhr bei "Grün" in die Kreuzung ein und stieß dort mit dem auf der Dürener Straße in Richtung Innenstadt fahrenden SUV zusammen.

Nach Zeugenaussagen soll der 63-Jährige an der roten Ampel auf der Geradeausspur in Richtung stadteinwärts gewartet haben. In dem Moment, als die für ihn nicht geltende Rechtsabbiegerampel auf Grün umschaltete, sei er losgefahren und auf der Beifahrerseite von dem Transit getroffen worden. Wegen des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen. (cg/de)

