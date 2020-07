Polizei Köln

POL-K: 200714-3-K Maskierte nach Geldautomatensprengung in Köln-Brück flüchtig - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht zwei mit Sturmhauben maskierte Männer, die im Verdacht stehen, in der Nacht zu Dienstag (14. Juli) einen Geldautomaten in Köln-Brück gesprengt zu haben. Gegen 3.15 Uhr beobachteten Zeugen die zwei etwa 1,80 Meter großen, schlanken und dunkel gekleideten Verdächtigen an einem Sparkassen-Automaten auf der Olpener Straße. Umgehend alarmierten sie die Polizei. Beim Anblick der Zeugen soll das Duo auf einem Roller in Richtung Flehbachstraße geflüchtet sein. Am Einsatzort meldete sich ein weiterer Zeuge (37) bei den Einsatzkräften. Er gab an, kurz vor der Flucht der Männer einen Knall gehört zu haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 suchen weitere Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Feststellungen in Tatortnähe gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/kk)

