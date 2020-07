Polizei Köln

POL-K: 200714-2-K Zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen in den Kölner Stadtteilen Westhoven und Bocklemünd-Mengenich haben zwei Radfahrer am Montag (13. Juli) schwere Kopfverletzungen davongetragen. Beide mussten stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden.

Der erste Unfall ereignete sich um kurz nach 7 Uhr auf der Kölner Straße, als ein Radfahrer (46) einem am Wegrand abgestellten E-Scooter ausweichen wollte. Der 46-Jährige soll die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben und dabei gestürzt sein. Er trug keinen Fahrradhelm und erlitt Gesichtsverletzungen.

Gegen 15.40 Uhr fuhr ein Ehepaar (beide 66) die Venloer Straße entlang, als der vorausfahrende Ehemann an einer roten Ampel gebremst haben soll, um anzuhalten. Seine Ehefrau fuhr ihm auf und stürzte. Obwohl sie einen Fahrradhelm trug, erlitt sie schwere Kopfverletzungen. (cr/jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell