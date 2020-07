Polizei Köln

POL-K: 200714-1-K Vermisstenfahndung nach 65-jährigem Kölner

Köln (ots)

Mit einem Foto fahndet die Polizei Köln nach dem seit Montag (13. Juli) vermissten Kölner Richard M.. Der 65-Jährige hat seine Wohnanschrift in Köln-Blumberg mit unbekanntem Ziel verlassen. Auf Grund seines Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass sich Herr M. in einer Notlage befinden könnte. Zudem ist Herr M. ist schwerhörig und hat sein Hörgerät an der Wohnanschrift zurückgelassen.

Herr M. ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine kräftige Figur und grau-schwarzes, kurzes Haar mit ausgeprägten "Geheimratsecken". Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze knielange Hose und ein schwarzes T-Shirt der Marke Replay, sowie dunkle Schnürschuhe.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 62 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js/jk)

