Polizei Köln

POL-K: 200713-4-K Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Montagnachmittag (13. Juli) hat ein Motorradfahrer (47) in der der Kölner Innenstadt bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 47-Jährige gegen 16 Uhr auf dem "Blaubach" in Richtung Barbarossaplatz, als ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer vom Fahrbahnrand anfuhr und mit ihm zusammenstieß. Rettungskräfte fuhren den Krad-Fahrer in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme sperren Polizisten aktuell die Straße "Blaubach" zwischen Weidmarkt und Tel-Aviv-Straße in beide Richtungen. (js/as)

