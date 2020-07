Polizei Köln

POL-K: 200712-2-K 10-Jähriger stürzt mit Kinderrad - schwerverletzt

Köln (ots)

Laut Zeugenangaben ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen ist am Samstagnachmittag (11. Juli) ein radfahrendes Kind (10) in Köln-Lindenthal. Bei seinem Alleinunfall am Stadtwaldgürtel zog sich der Junge schwere Armverletzungen zu. Gegen 17.40 Uhr war der kleine Kölner auf dem kombinierten Rad-/Gehweg in Richtung Dürener Straße vor seinem Vater (57) entlanggeradelt. Plötzlich, so der 57-Jährige, sei sein Sohn auf Höhe Pfarriusstraße ins Schlingern geraten und gestürzt. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung lieferte den 10-Jährigen in Begleitung seines Vaters zur stationären Behandlung in eine Klinik ein. Die Polizei Köln fertigte eine Unfallanzeige. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell