POL-K: 200710-2-K Unberechtigt mit Bankkarte Bargeld abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung

Mit Fotos einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem unbekannten Tatverdächtigen. Dem Mann wird vorgeworfen, unter anderem am 22. August 2019 unberechtigt am Kölner Neumarkt und am Hohenzollernring mit einer Bankkarte Bargeld abgehoben zu haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Derzeit ist noch unklar, wie der Gesuchte in den Besitz der Debitkarte zum Konto eines 49-jährigen Mannes aus Meerbusch gekommen ist. Dies ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js/kk)

