Polizei Köln

POL-K: 200710-1-K Zelle statt Geld - Beamte schnappen drei falsche Polizisten

Köln (ots)

Bei der vereinbarten Geldübergabe an falsche Polizisten haben echten Polizisten am Donnerstagnachmittag (9. Juli) auf einem Supermarktparkplatz in Köln-Porz drei türkischstämmige Männer (21, 26, 28) festgenommen. Ihr bei der Abholung genutztes Fahrzeug stellten die Polizisten als Tatmittel sicher.

Den entscheidenden Tipp hatte die Leitstelle der Polizei um 16.30 Uhr von einem jungen Polizeikommissar erhalten. Sein Verwandter (70) war gegen 13.30 Uhr von falschen Polizisten angerufen und aufgefordert worden, eine fünfstellige Bargeldsumme von der Bank abzuheben. Das angebliche Falschgeld sollte er in einem Umschlag auf den Vorderreifen seines Pkw auf einem Supermarktparkplatz deponieren und dann weggehen.

Im Zusammenspiel mit Zivilkräften der Polizei Köln stellte der Senior seinem Wagen auf dem Supermarktparkplatz ab, legte einen Umschlag mit Papierschnipseln auf den Reifen und ging weg. Als der 28-Jährige kurze Zeit später auf das Auto zuging und den Umschlag nahm, griffen die Polizisten zu und nahmen ihn vorläufig fest. Kurzerhand ließ der 28-Jährige auch seine Komplizen auffliegen: Mit den Worten "Die haben mich hierhin gefahren" zeigte er auf ein Fahrzeug. Beamte hielten das Fahrzeug an und kontrollierten die beiden Insassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 25 und prüft mögliche Zusammenhänge zu weiteren Taten, Hintermännern und Haftgründen für die Männer aus Kamen. (kw/de)

