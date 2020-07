Polizei Köln

POL-K: 200709-6-K BMW überschlägt sich auf BAB 4 - drei Verletzte

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (9. Juli) hat sich gegen 16.30 Uhr auf der Bundesautobahn 4 kurz hinter der Anschlussstelle Elsdorf ein 3er BMW mit Bonner Zulassung aus noch ungeklärter Ursache überschlagen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die drei verletzten Fahrzeuginsassen in Krankenhäuser. Polizisten sperrten die Richtungsfahrbahn Aachen für circa 80 Minuten und leiten derzeit den Verkehr in Fahrtrichtung Aachen über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Identität der Unfallbeteiligten steht noch nicht fest. (cs/de)

