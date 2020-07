Polizei Köln

POL-K: 200709-5-K Fahrradfahrer erleidet bei Zusammenprall mit Mini-SUV schwere Verletzungen

Köln (ots)

Am Mittwochvormittag (8. Juli) hat ein Radfahrer (37) infolge einer Kollision mit dem Renault Captur eines 75-Jährigen in Köln-Sülz schwere Verletzungen erlitten. Ein eingesetzter Notarzt ließ das Unfallopfer im Rettungswagen in eine Klinik einweisen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Senior zuvor mit seinem schwarzen Mini-SUV unvermittelt den Radweg an der Weißhausstraße gekreuzt.

Gegen 10.50 Uhr war der Kölner auf dem Citybike aus Zollstock kommend auf dem parallel der Fahrbahn ausgewiesenen Radweg in Richtung Luxemburger Straße unterwegs gewesen. Linkerhand des Radwegs standen geparkte Pkw am Fahrbahnrand. Zeitgleich leitete der zunächst auf der Weißhausstraße entgegenkommende 75-Jährige ein Wendemanöver ein, um seinerseits in Richtung Luxemburger Straße zurückzufahren. Hierbei überfuhr der Senior mit seinem Renault die Gegenspur und zog durch eine freie Parklücke mit seiner Fahrzeugfront unmittelbar vor dem herannahenden Velofahrer auf den Radweg vor. Der 37-Jährige prallte heftig gegen die Beifahrerseite des Captur und blieb schwerverletzt liegen. In einem Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt nun das Verkehrskommissariat 2 gegen den Renault-Fahrer. (cg)

