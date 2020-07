Polizei Köln

POL-K: 200709-4-K Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf Kreuzung in Braunsfeld

Köln (ots)

Infolge seines seitlichen Zusammenpralls mit der Mercedes C-Klasse einer Kölnerin (21) hat in der Nacht auf Donnerstag (9. Juli) der Fahrer (38) eines Ford Ka im Ortsteil Braunsfeld schwere Verletzungen erlitten. Auch die 21-Jährige musste schwerverletzt im Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Ihre drei Mitfahrerinnen (alle 18) blieben unverletzt.

Gegen 0.50 Uhr war die Mercedes-Fahrerin auf der Aachener Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs gewesen. Ihren späteren eigenen- sowie Zeugenangaben zufolge fuhr sie bei "Grün" in den Kreuzungsbereich Kitschburger Straße/Maarweg ein. Dort prallte von links aus Richtung Kitschburger Straße kommend überraschend der lilafarbene Kleinwagen des 38-Jährigen gegen ihren Wagen. Der Ka geriet infolgedessen außer Kontrolle, schleuderte nacheinander gegen mehrere Masten und kam erst auf dem Gehweg der Aachener Straße zum Stehen. Beim Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte war der 38-Jährige nicht mehr ansprechbar. Nach erstmedizinischer Behandlung vor Ort fuhren ihn die Rettungsassistenten in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei der Mercedes-Fahrerin ergab vor Ort Null Promille. Dem Unfallgegner wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Köln entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (cg)

