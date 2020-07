Polizei Köln

POL-K: 200709-3-K Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern/Nachtrag Nr. 44

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Mit Blick auf die sich fortlaufend entwickelnden Ermittlungen im Komplex "EG Berg" wird in wöchentlichen Abständen - jeweils donnerstags - eine kurze Übersicht über den Ermittlungsstand veröffentlicht, um Medienvertretern eine valide Informationsgrundlage zu bieten.

Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf diejenigen Ermittlungsverfahren der "EG Berg", die von der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) bearbeitet werden. Die ZAC ist zuständig für die Verfolgung entsprechender Straftaten in Nordrhein-Westfalen. Sobald der auf polizeilicher Ebene mit den Ermittlungen befassten Polizei Köln Hinweise auf entsprechende Straftaten in anderen Bundesländern vorliegen, steuert sie diese unter Beteiligung des jeweiligen Landeskriminalamtes an die örtlich zuständigen Ermittlungsbehörden.

Bislang hat die Polizei Köln 56 derartige Hinweise in 15 Länder weitergeleitet. Die Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern erstrecken sich mittlerweile auf alle Länder der Bundesrepublik. Da die Pressehoheit diesbezüglich nicht bei der Staatsanwaltschaft Köln liegt und im Übrigen vermieden werden soll, durch Auskünfte etwaige Ermittlungen in anderen Bundesländern zu gefährden, können von Staatsanwaltschaft und Polizei Köln insoweit keine konkreten Informationen erteilt werden.

Verfahrensstand am 09.07.2020 für NRW:

Tatvorwurf: (schwerer) sexueller Missbrauch von Kindern pp. und/oder Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften.

Anzahl der Beschuldigten insgesamt: 60

Anzahl Angeklagter: 7

Anzahl der in Strafhaft befindlichen Personen: 1

Anzahl der in Untersuchungshaft befindlichen Personen: 7

(mutmaßliche Tatorte: Bergisch Gladbach, Viersen, Krefeld, Aachen, Alsdorf, Kamp-Lintfort, Duisburg, Blomberg, Dortmund). Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Köln unter Tel. 0221 477-4271. (de/jk)

