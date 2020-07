Polizei Köln

POL-K: 200709-1-K Zivilfahnder stellen nach Drogendeal rund 130 Gramm Heroin sicher

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (7. Juli) in den Stadtteilen Stammheim und Höhenberg in Wohnungen von zwei mutmaßlichen Drogendealern (39, 45) 130 Gramm Heroin sowie rund 1200 Euro in kleinen Scheinen und Verpackungsmaterial sichergestellt.

Ausgangspunkt für die Durchsuchungen war das Drogengeschäft eines Dealers (39) mit seinem Kunden (47) unter den Augen der Polizisten. Um 12.45 Uhr wechselte auf der Fürstenbergstraße in Köln-Mülheim in Plastikfolie verpacktes Heroin im Tausch gegen 50 Euro den Besitzer. Nach der Sicherstellung weiteren Heroins in der Wohnung des 39-Jährigen gelang es den Beamten durch weitere Ermittlungen, seinen Lieferanten zu identifizieren. Polizisten suchten die Anschrift dieses 45 Jahre alten Tatverdächtigen auf Anordnung einer Kölner Ermittlungsrichterin auf und stellten 120 Gramm Heroin sicher. Den 45-Jährigen trafen sie nicht an. Gegen alle Beteiligten hat die Polizei Ermittlungen wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell