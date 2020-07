Polizei Köln

POL-K: 200707-2-K Randalierer in Gewahrsam genommen

Köln (ots)

Am Montagabend (6. Juli) haben gleich mehrere Passanten der Polizei Köln über Notruf einen mit Messer bewaffneten Randalierer (33) in Köln-Kalk gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann auf der Kalker Hauptstraße an. Unter Vorhalt der Dienstwaffe forderten sie ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Als er dem nicht nachkam, nutze eine weitere Streife eine günstige Gelegenheit und überwältigte den Aggressor. Zur Ausnüchterung fuhren die Beamten den Mann in das Polizeigewahrsam. Ein Messer fanden sie bei dem Randalierer nicht.

Nach Hinweisen aus den eingegangenen Notrufen soll der mit Messer bewaffnete 33-Jährige gegen 22.50 Uhr vor einem Kiosk in der Robertstraße in Streit mit etwa zehn weiteren Personen geraten und anschließend laut schreiend in Richtung Kalker Hauptstraße weggegangen sein. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell