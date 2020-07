Polizei Köln

POL-K: 200707-1-K Blinden Senior angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagnachmittag (5. Juli) auf der Zülpicher Straße in Köln-Sülz sucht die Polizei nach dem oder der Fahrer(in) eines roten Opel Zafira mit Kölner Zulassung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der Wagen gegen 15.30 Uhr aus der Gustavstraße entgegen der Einbahnstraße rückwärts in den Kreuzungsbereich und erfasste einen 80-jährigen blinden Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte. Der Beifahrer stieg zunächst aus und half dem gestürzten Senior beim Aufstehen. Als die Begleiterin (71) des leichtverletzten Rentners ankündigte, die Polizei zu verständigten, stieg der Mann wieder ein und das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Innenstadt. Da sich Zeugen das Kennzeichen des Opels merkten, sind der Wagen sowie die Fahrzeughalterin bekannt.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu dem oder der Fahrer(in) machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs)

